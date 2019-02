Actualidade

O presidente da Associação Nacional de Freguesias (Anafre), que na segunda-feira assinala 30 anos de existência, admitiu que será preciso trabalhar o estatuto do eleito local, que "está ainda a meio da ponte" após a descentralização de competências.

"É após a formação da Anafre que existe um novo estatuto do eleito local, que olha para os presidentes de junta e para os eleitos dos executivos da junta com a possibilidade de poderem exercer o mandato a tempo inteiro ou a meio tempo, algo que está ainda a meio da ponte e que no futuro deverá ser trabalhado", disse Pedro Cegonho.

Em entrevista à agência Lusa, por ocasião dos 30 anos da Anafre, o autarca socialista salientou que o surgimento da instituição em 1989 representou um "marco inovador" e histórico no poder local e que a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) passou "a ter uma irmã".