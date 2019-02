Actualidade

A ilha do Corvo, nos Açores, tem o único concelho do país sem juntas de freguesia, mas quem lá vive não sente falta deste órgão de gestão.

"Penso que não faz sentido haver junta de freguesia. E falo contra mim porque, se houvesse junta de freguesia, obviamente que, com a delegação de poderes, haveria coisas que não seríamos nós a tratar", adiantou em declarações à Lusa o presidente da Câmara Municipal do Corvo, José Manuel Silva.

Com cerca de 430 habitantes, o concelho com menos eleitores do país tem apenas uma câmara municipal, composta por cinco elementos, e uma assembleia municipal com 15 deputados, não estando dividido por freguesias.