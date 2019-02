Actualidade

Um terço das ovelhas da raça autóctone dizimadas pelo fogo em 2017 já foi reposto, revelou a Associação Nacional de Criadores de Ovinos Serra da Estrela (ANCOSE), prevendo recompor a totalidade ainda este ano.

O presidente da direção da ANCOSE, Manuel Marques, disse à agência Lusa que quase 700 ovelhas, produtoras do leite com que é feito o queijo com denominação de origem protegida (DOP) Serra da Estrela, já tinham sido repostas no início deste mês.

"Vamos chegar este ano à totalidade", adiantou, recordando que pelo menos 5.000 destes animais morreram na região, na sequência do incêndio de 15 de outubro de 2017, mas que, destes, apenas "dois mil e poucos estão inscritos no livro genealógico" da Serra da Estrela.