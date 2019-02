Actualidade

A Câmara Municipal de Fornos de Algodres decidiu atribuir um incentivo financeiro de seis euros por cada ovino da raça Serra da Estrela, com o objetivo de rejuvenescer o setor e de incentivar as raças autóctones.

O apoio, que consta de um regulamento municipal que já foi aprovado pela autarquia, também abrange os produtores de caprinos e de bovinos do concelho.

"É um apoio que visa premiar e preservar a prática agrícola no concelho, nomeadamente a produção de gado. Nós sentimos essa necessidade, porque nos apercebemos que cada vez mais vão envelhecendo os produtores de gado e, portanto, é importante conseguirmos rejuvenescer o setor", disse à agência Lusa Alexandre Lote, vice-presidente do município de Fornos de Algodres, no distrito da Guarda.