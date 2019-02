Actualidade

O Boavista venceu o Santa Clara por 1-0, em jogo da 21.ª jornada da I Liga de futebol, disputado no Estádio do Bessa, no Porto.

Os 'axadrezados' garantiram o triunfo graças a um golo de Rafael Costa, na conversão de uma grande penalidade, aos 59 minutos. Foi a primeira vez esta época que a equipa boavisteira somou duas vitórias consecutivas na I Liga.

O triunfo o Boavista no 12.º lugar, com 22 pontos, dois acima da zona de despromoção, enquanto o Santa Clara é décimo, com 24 pontos.