Actualidade

Portugal despediu-se hoje do 'Grand Slam' de Paris com uma medalha de bronze, alcançada por Bárbara Timo nos -70 kg, com a judoca a efetuar uma competição quase perfeita, com cinco vitórias em seis combates.

Numa categoria muito concorrida, Bárbara Timo, judoca do Benfica de origem brasileira que conseguiu a naturalização portuguesa em janeiro, apenas perdeu com a japonesa Yoko Ono nas meias-finais.

Foi o único percalço de Timo - que esteve a vencer a nipónica por waza-ari e perderia por ippon -, mas, na decisão do bronze, a judoca voltou a adiantar-se perante a argelina Niang: com waza-ari e depois um 'osaekomi', uma imobilização para ippon.