Europeias

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) alertou hoje para a campanha das eleições europeias que vai ter "muito lixo" e onde as pessoas sem projetos "discutem tudo menos o essencial" e apontou o dedo aos candidatos.

"Vamos ter uma campanha em que, seguramente, haverá muito lixo, haverá muitos ataques descabelados, muitas mentiras a circular, temos visto isso a crescer em vários países, chega a Portugal também", avisou Catarina Martins.

No discurso de encerramento de dois dias de formação para jovens, "Inconformação", em Carregal do Sal, no distrito de Viseu, que juntou cerca de 150 jovens de todo o país, a coordenadora do BE alertou que "quem não tem programa precisa de inventar lixo para esconder falta de projeto".