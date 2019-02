Actualidade

O chefe do Pentágono iniciou hoje uma visita surpresa ao Afeganistão para se encontrar com comandantes norte-americanos e líderes afegãos, quando estão a ser conduzidas negociações de paz com o movimento grupo extremista islâmico Talibã.

O recém-nomeado secretário da Defesa interino, Pat Shanahan, disse que não tem ordens para reduzir a presença das tropas norte-americanas, embora essa matéria esteja no topo da lista de exigências dos talibãs nas negociações exploratórias de paz, indicaram diversos responsáveis envolvidos no processo.

Shanahan disse ser encorajador que o Governo do Presidente Donald Trump esteja a explorar todas as possibilidades para acabar com uma guerra que dura há 17 anos, a mais longa da história norte-americana.