Actualidade

O ministro da Ciência, Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional de Moçambique, Jorge Nhambiu, defendeu hoje em entrevista à Lusa que Moçambique tem quadros para trabalharem na exploração de gás natural, em fase de arranque.

"[As multinacionais] querem mecânicos, eletricistas, carpinteiros e nós temos estes quadros", referiu, defendendo que haverá mais procura por quadros formados no ensino técnico do que no ensino superior.

As empresas levam tecnologia para aplicar em Moçambique e "do que precisam mais são técnicos que façam as coisas acontecer e não para fazer os projetos que têm de implementar", detalhou.