Actualidade

O ex-inspetor da Polícia Judiciária Paulo Pereira Cristóvão e do líder da claque Juventude Leonina, Nuno Vieira Mendes, conhecido como 'Mustafá', começam hoje a ser novamente julgados, desta vez em Cascais, no processo dos assaltos violentos a residências.

A primeira sessão da repetição do julgamento, com 17 arguidos, acusados de pertencerem a uma alegada rede criminosa de assaltos a residências, localizadas essencialmente na região de Lisboa e na margem sul do rio Tejo, está agendada para as 09:30 no Tribunal de Cascais.

O processo voltou à instrução - fase facultativa em que um juiz decide se o processo segue para julgamento - depois de o Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Cascais anular a primeira instrução, na sequência de uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça (STJ).