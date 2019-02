Actualidade

As mulheres estiveram em destaque nos prémios norte-americanos de música Grammy ao vencerem no domingo, em Los Angeles, nas categorias de Melhor Álbum do Ano e de Melhor Jovem Artista, enquanto o 'rap' conquistou importantes troféus.

"Golden Hour", de Kacey Musgraves, venceu o Melhor Álbum do Ano e Dua Lipa ganhou o prémio de Melhor Jovem Artista.

Childish Gambino foi o grande vencedor da noite, recebendo quatro prémios, incluindo Melhor Videoclip e Melhor Desempenho Rap/Cantado.