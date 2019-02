Actualidade

O lucro da Galp aumentou 23% para os 707 milhões de euros em 2018 face ao ano anterior, impulsionado pela entrada em operação de novas plataformas de exploração de petróleo e gás natural no Brasil, anunciou hoje a petrolífera.

Em comunicado ao mercado, a Galp Energia informou que o resultado líquido anual ajustado totalizou 707 milhões de euros, 23% acima do registado em 2017, tendo aumentado 24%, para 741 milhões de euros, de acordo com as normas contabilísticas internacionais (IFRS).

No quarto trimestre de 2018, o lucro diminuiu 42% em termos homólogos, para os 109 milhões de euros (44 milhões de euros em IFRS).