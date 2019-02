Actualidade

Cerca de 800 mil pessoas estão a precisar de assistência alimentar de emergência em Moçambique, mais 500 mil do que as apoiadas há um ano, de acordo com dados hoje divulgados pelo Programa Alimentar Mundial (PAM).

"O PAM estima que um total de 815.000 pessoas estejam com necessidade de assistência alimentar de emergência durante a atual estação de escassez, o que pode levar a aumentos na desnutrição aguda se não forem adequadamente tratados", anunciou hoje a agência das Nações Unidas, em comunicado.

As regiões mais afetadas estão no centro e sul do país devido à seca e infestações naquela que se classifica como "estação de escassez" agrícola, em que é cíclico o aumento da insegurança alimentar, entre novembro e as colheitas seguintes, que decorrem de abril a junho.