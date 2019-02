Actualidade

A presidente da Cresap manifestou hoje preocupação por o Governo ter recusado a lista de candidatos para o cargo de diretor-geral da Administração e do Emprego Público, mas referiu que não lhe cabe avaliar a legalidade destes atos.

"O que nos preocupou foi a não aceitação da lista de designação. Foi a primeira vez que aconteceu uma recusa com aquele tipo de justificação", precisou a presidente da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (Cresap), Júlia Ladeira, que está a ser ouvida na Comissão Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa.

A iniciativa desta audição partiu do PSD depois de, em dezembro, ter sido publicado um despacho onde a secretária de Estado da Administração e do Emprego Público recusou os três nomes indicados pela Cresap para o cargo de diretor-geral da Administração e Emprego Público, pelo facto de no período de seleção ter sido identificado "um candidato com perfil mais compatível com as orientações estratégicas definidas".