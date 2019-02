Actualidade

Uma homenagem a Celeste Rodrigues, uma exposição sobre os Xutos & Pontapés e mais de 80 filmes estão garantidos no festival de cinema MUVI, que à quinta edição ganha nova vida e identidade, ao mudar-se para Almada.

"Se calhar não estávamos a conseguir ter a voz que queríamos para o festival, porque Lisboa tem muitos festivais de cinema. Em jeito de caricatura poder-se-ia dizer que há quase um festival de cinema por semana em Lisboa. E estávamos com alguma dificuldade em fazer passar a mensagem do ponto de vista da pertinência que achamos que o festival tem", afirmou um dos responsáveis do MUVI, Pedro Barros, à agência Lusa.

A quinta edição do MUVI - Festival Internacional de Música no Cinema começa no próximo dia 21 com mais de 80 filmes a serem exibidos no Fórum Municipal Romeu Correia, em Almada, com o município a fornecer apoio logístico e financeiro.