O treinador do Galatasaray, Fatih Terim, considera ser possível ultrapassar o Benfica na Liga Europa de futebol, se a equipa turca tiver exibição semelhante à que teve com o FC Porto, na Liga dos Campeões.

"Jogamos melhor do que o FC Porto, perdemos ocasiões, falhámos um penálti, o Galatasaray foi melhor. Se tivermos a mesma prestação com o Benfica pode ser suficiente para passarmos, podemos ter esperança para nos qualificarmos", disse o treinador na antevisão do jogo de quinta-feira, da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa.

Os dois emblemas encontram-se depois de terem sido eliminados na fase de grupos da 'Champions', com os turcos em terceiro no grupo do FC Porto - que venceu os dois jogos -, e o Benfica em terceiro na poule de Bayern Munique e Ajax.