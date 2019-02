Actualidade

O diretor do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), em Lisboa, António Filipe Pimentel, considerou hoje que a versão final do diploma sobre a autonomia dos museus significa "a manutenção do 'satus quo', com outra capa".

O diretor falava aos jornalistas à margem de uma visita de deputados da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, que se deslocaram hoje ao espaço museológico a convite daquele responsável.

Questionado pelos jornalistas se tinha havido alguma alteração na situação do museu desde a altura em que anunciou a sua saída, para junho, alegando falta de condições para trabalhar, o responsável disse que "não houve nenhuma alteração substancial" da situação.