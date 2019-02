Actualidade

O Ministério das Finanças já enviou à Cresap o pedido de realização de um novo concurso para o cargo de diretor-geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP), estando esta comissão a "analisá-lo", disse hoje a sua presidente.

Júlia Ladeira foi hoje ouvida na Comissão Parlamentar de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa sobre a recusa do Governo em aceitar os três nomes que aquela Comissão de Recrutamento e Seleçao para a Administração Pública (Cresap) indicou para o cargo de diretor-geral da DGAEP e a intenção de lançar um novo concurso.

Na origem desta recusa de aceitação da 'short-list' está o facto de, segundo refere um despacho publicado em dezembro pela secretária de Estado da Administração e do Emprego Público, no período de seleção ter sido identificado "um candidato com perfil mais compatível com as orientações estratégicas definidas".