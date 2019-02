Actualidade

A Universidade de Évora (UÉ) reivindicou hoje um reforço orçamental de 1,3 milhões de euros para este ano, devido ao aumento das despesas com salários e à anunciada redução do valor das propinas.

"Na UÉ, trabalhador a trabalhador, aluno a aluno, as contas estão feitas, sendo necessário, então, um reforço de cerca de 1,3 milhões de euros em relação ao orçamento final de 2018", apontou a academia alentejana.

Num comunicado enviado à agência Lusa, a UÉ lembra o acordo assinado pelo Governo com as universidades, em julho de 2016, em que assumiu transferir para as instituições os montantes correspondentes à execução das alterações legislativas com impacto financeiro que viessem a ser aprovadas.