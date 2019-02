Actualidade

Um ataque suicida contra a Guarda Revolucionária do Irão fez hoje pelo menos 20 mortos e 20 feridos, no sudeste do país, segundo uma agência estatal de notícias.

O ataque terrorista, com bomba, ainda não foi reivindicado e aconteceu na província de Sistan-Baluchistan, uma importante rota de tráfico de ópio, que tem sido palco de numerosos confrontos entre as forças governamentais e forças separatistas da região.

Segundo a agência estatal de notícias IRNA, as vítimas pertencem todas à Guarda Revolucionária, uma poderosa organização militar, sob ordens diretas do líder supremo do Irão, o ayatollah Ali Khamenei.