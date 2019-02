Actualidade

A justiça francesa julga, entre 09 e 18 de dezembro, o recurso do vice-presidente da Guiné Equatorial, 'Teodorin' Obiang, da condenação por branqueamento de dezenas de milhões de euros provenientes de corrupção no seu país.

O Tribunal de Recurso de Paris fixou hoje as datas do julgamento do recurso de Teodoro Obiang Nguema Mangue, mais conhecido por 'Teodorin', também filho do Presidente equato-guineense, Teodoro Obiang Nguema Mbsago, no poder desde 1979.

Em primeira instância, o Tribunal Penal de Paris condenou, em 2017, o governante equato-guineense a três anos de prisão com pena suspensa, numa sentença que os juízes afirmaram ser "uma advertência" a 'Teodorin'.