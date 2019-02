Actualidade

O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, ordenou hoje a publicação imediata no Boletim Oficial do Estatuto de Carreira Docente, uma das reivindicações dos sindicatos dos professores, que marcaram uma nova greve a partir de quinta-feira.

A decisão foi divulgada à imprensa através de um comunicado do gabinete do primeiro-ministro e visa "criar um clima favorável à prossecução das negociações com os sindicatos dos professores com o objetivo de dar seguimento à implementação do memorando de entendimento e evitar a nulidade do ano letivo".

No comunicado, o primeiro-ministro determina também a reposição de "todos os descontos legais efetuados à classe docente em razão da greve decretada pelos sindicatos" dos professores entre outubro e dezembro de 2018.