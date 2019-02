Actualidade

A Secretaria Regional da Saúde vai libertar 17 camas ocupadas no Hospital do Divino Espírito Santo por doentes com alta, há vários meses, visando retomar a normalidade clínica, foi hoje anunciado.

O diretor regional da Saúde, Tiago Lopes, que esteve reunido com o Conselho de Administração do Hospital de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, declarou à agência Lusa que uma "avaliação da situação clínica e social dos utentes internados na Rede Regional de Cuidados Continuados e existentes nas estruturas residenciais para idosos" permitiu proceder à "otimização das vagas disponíveis".

A responsável pelo Conselho Médico dos Açores da Ordem dos Médicos, Isabel Cássio, considerou na terça-feira que a situação que se vive no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, resulta de "falta de planeamento e estratégia", reivindicando medidas "urgentes".