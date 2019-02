Actualidade

Os diretores do Motor Clube de Guimarães recusaram hoje qualquer responsabilidade na morte de três espetadores de um rali naquele concelho, em 2014, alegando que a segurança do público era uma competência das autoridades policiais.

Da mesma forma, um mecânico também arguido no processo disse que não tem "culpa nenhuma" no despiste do carro que colheu mortalmente os espetadores, por não ter participado nas "alterações" efetuadas na viatura.

"O rali estava aprovado e licenciado por todas as entidades, tendo ficado claro que a segurança dos espetadores ficava a cargo das autoridades policiais", disse o presidente do Motor Clube de Guimarães (MCG), no início do julgamento, no tribunal daquela comarca.