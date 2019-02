Actualidade

A atriz, produtora e encenadora brasileira Bibi Ferreira, de 96 anos, morreu hoje à tarde em sua casa, no Rio de Janeiro, no Brasil, confirmou à revista Veja a empresa que geria a carreira da atriz.

Segundo a agência Montenegro, representante da atriz de ascendência portuguesa, Bibi Ferreira estava acompanhada pela sua única filha, Teresa Cristina, e pela sua cuidadora.

A atriz, cantora, encenadora, compositora e produtora Bibi Ferreira, que atuou e dirigiu espetáculos no Parque Mayer, em Lisboa, nos anos de 1950, e que voltou repetidas vezes a Portugal, para celebrar Amália e o Ano do Brasil, em 2012, afastou-se dos palcos no passado mês de setembro, depois de 20 dias internada, num hospital do Rio de Janeiro.