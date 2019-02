Actualidade

A operadora de hotéis e casinos MGM anunciou hoje um aumento de 9% nas receitas líquidas consolidadas, para 11,8 mil milhões de dólares, com as receitas de Macau a aumentarem 32%, para 2,4 mil milhões, o ano passado.

"As receitas líquidas consolidadas para 2018 foram 11,8 mil milhões de dólares [10,4 mil milhões de euros à cotação de hoje], um aumento de 9% comparado com o ano anterior, com as receitas do Las Vegas Strip Resorts a caírem 1%, as Operações Regionais a descerem 8% e as receitas líquidas da MGM China a subirem 32%", lê-se no comunicado hoje distribuído pelo gigante do entretenimento.

Na nota, a MGM afirma que a sua operação em Macau, território onde tem dois casinos, registou um EBITDA (a sigla inglesa para denominar os lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) de 568 milhões de dólares, um aumento de 6% face aos 536 milhões registados no ano anterior, para o qual muito contribuiu a abertura do segundo casino em Macau em 2018.