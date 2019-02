Cartões de crédito

Tendo como universo de análise as últimas 30.000 simulações realizadas no comparador gratuito de cartões de crédito da plataforma ComparaJá.pt, traçou-se o perfil do consumidor deste produto

A categoria específica de “Cashback” é a mais procurada (55%) pelos portugueses, pese embora com menos peso face às tendências verificadas pelo ComparaJá.pt em finais de 2017. A categoria de “Milhas Aéreas” afirma-se como a segunda mais desejada (21%), tendo a procura crescido significativamente neste último ano.

Também com alguma relevância surge a categoria de “Descontos”, com 15% dos utilizadores a optarem por este benefício associado ao seu cartão de crédito. Apesar do ligeiro acréscimo face a 2017, as categorias “Premium” (5%) e “Pontos” (4%) foram as que menos se evidenciaram nas últimas 30.000 simulações no ComparaJá.pt.

As famílias com rendimentos mais baixos procuram sobretudo as categorias de Descontos, Cashback e Pontos. Por sua vez, as famílias com rendimentos mais elevados procuram sobretudo as categorias de Milhas Aéreas e Premium.

Os empresários em nome individual (ENI) têm clara preferência por cartões premium ou com milhas aéreas. já os profissionais com contrato a prazo preferem cartões com descontos. Pontos e Cashback são as categorias mais procuradas pelos profissionais efetivos.

Para dar resposta à procura dos diferentes perfis de consumidor, o ComparaJá.pt fez uma análise aprofundada aos 92 cartões de crédito existentes em Portugal, iniciativa que deu o mote à edição 2019 dos prémios “Melhores Cartões de Crédito” nas seis categorias que se seguem.

Melhor Cartão com Milhas para 2019

Santander - Cartão Platinum

Melhor Cartão com Cashback para 2019

Cofidis - Cartão Cofidis (+1€)

Melhor Cartão com Descontos para 2019

WiZink - WiZink Rewards

Melhor Cartão Premium para 2019

CGD - Caixa Platina

Melhor Cartão com Pontos para 2019

Unibanco - Cartão Atitude

Cartão mais económico para 2019

BNI Europa - Cartão de Crédito Puzzle