Actualidade

Um "investimento público" no circuito de exibição de filmes, fora dos centros comerciais, deve ser uma prioridade, para que "o cinema não morra", defende Luís Urbano, que dirige a produtora O Som e a Fúria.

Em declarações à agência Lusa, enquanto decorre o Festival de Cinema de Berlim, o produtor "registou com agrado" a intenção manifestada pela ministra da Cultura, que sublinhou a necessidade de "pensar o cinema a longo prazo".

"Há muitos anos que não tínhamos alguém à frente do Ministério da Cultura com um discurso positivo e de assumir o cinema como algo que é estratégico e merece ser pensado a longo prazo. No concreto, como se define esta estratégia, é obvio que é um caminho que vai ter de se trilhar, e eu, como produtor, e como interessado, estou interessado em participar nessa discussão", sublinhou Luís Urbano.