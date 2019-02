Actualidade

O novo filme do realizador Miguel Gomes, uma adaptação de uma obra da literatura brasileira, vai chamar-se "Selvajaria" e deverá começar a ser rodado no final do ano, revelou à Lusa Luís Urbano, da produtora "O Som e a Fúria".

O novo filme do realizador de "Tabu" e "As Mil e Uma Noites" tem um orçamento previsto de cinco milhões de euros e vai envolver "muitos investidores privados", chineses e libaneses.

"É uma adaptação livre que o Miguel [Gomes] fez de um livro chamado 'Os Sertões', de Euclides da Cunha, que ambicionamos rodar no final deste ano. É um filme muito grande, de guerra, bastante caro. Estamos num processo de término de financiamento e que vai envolver muitos países, Portugal, Brasil, França e Alemanha", adiantou o produtor Luís Urbano, em declarações à Lusa, no European Film Market (EFM) de Berlim.