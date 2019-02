Actualidade

A Imprensa Nacional, em parceria com a Universidade de Coimbra, edita esta semana um "Compêndio" sobre Gil Vicente, com contributos de vários especialistas sobre o precursor do teatro moderno em Portugal.

José Augusto Cardoso Bernardes e José Camões coordenam a obra que reúne ensaios de académicos como Hélio Alves, Isabel Almeida, Amélia Maria Correia e Manuel Calderón Calderón.

Apesar de, "por motivos de vário tipo", os compêndios terem "perdido boa parte da aceitação de que beneficiaram numa determinada época", a Imprensa Nacional e a Universidade de Coimbra deram agora à estampa uma obra à semelhança do que acontece nas "mais prestigiadas universidades britânicas", em que os compêndios nunca deixaram de ter "um papel relevante" no contributo para o estudo de um determinado autor, argumenta a Imprensa Nacional sobre esta edição.