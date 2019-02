Actualidade

A economia alemã cresceu 1,4% em 2018, segundo o dado definitivo hoje publicado pela agência federal de estatística alemã (Destatis), que é inferior em uma décima ao número avançado em janeiro.

O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha estagnou no quarto trimestre (0,0%) e evitou que a 'locomotiva' europeia entrasse em recessão, depois do recuo de 0,2% registado no terceiro trimestre.

Os analistas falam de uma "recessão técnica" quando o PIB recua em dois trimestres consecutivos, o que na Alemanha ocorreu pela última vez entre o último trimestre de 2012 e o primeiro de 2013.