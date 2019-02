Venezuela

Oliveros Poras é motorista e guia um jipe velho, vermelho, que transporta um grupo de jornalistas que vão conhecer um projeto de ajuda alimentar para crianças num bairro de Catia, oeste de Caracas.

É um homem desencantado com a vida, não sabe como vai sobreviver com a crise a agravar-se dia para dia com uma hiperinflação galopante.

"Todos os dias as coisas ficam mais caras. Todos os dias fecham mais empresas. Isto assim, não sei...", diz.