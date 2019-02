Actualidade

Uma plataforma em formato de aplicação para sensibilizar para o combate ao lixo marinho e para a adoção urgente de medidas contra este "grave problema ambiental" foi lançada hoje, anunciou a Universidade de Coimbra.

"Sensibilizar a população para o combate ao lixo marinho, contribuindo para a preservação dos oceanos, e alertar as entidades competentes para a urgência na adoção de medidas que permitam mitigar este grave problema ambiental global" é o principal objetivo da plataforma 'lixomarinho.app', "lançada hoje em formato de aplicação" (app), afirma a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), numa nota enviada à agência Lusa.

Este "projeto de ciência cidadã" foi promovido por investigadores do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente (MARE) daquela faculdade, em parceria com a Associação Portuguesa do Lixo Marinho.