OPA/EDP

O fundo de investimento norte-americano Elliot, que detém 2,9% do capital da EDP, considera que o preço da Oferta Pública de Aquisição (OPA) da China Three Gorges (CTG) sobre a elétrica é "excessivamente baixo" e "subavalia significativamente" a empresa.

"A oferta da CTG, tal como se encontra atualmente, não favorece os melhores interesses dos 'stakeholders' [acionistas] da EDP e, em última análise, conduzirá a um enfraquecimento da EDP que será uma empresa mais volátil, com um conjunto de ativos menos atrativo e com poucas oportunidades de crescimento", lê-se numa carta enviada pela Elliot Advisors ao Conselho de Administração Executivo e ao Conselho Geral de Supervisão da EDP, hoje divulgada.

Para o fundo norte-americano, a oferta anunciada pela CTG é mesmo "a maior fonte de incerteza que a empresa enfrenta atualmente" e a estagnação do negócio teve "como efeito prático impedir o crescimento da EDP, o que originou má performance do valor das ações da EDP relativamente às outras empresas do setor".