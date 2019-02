Actualidade

O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, atribui hoje à greve dos investidores o aumento de Produto Interno Bruto (PIB) em 2018, de 2,1%, abaixo da meta inscrita no Orçamento, de 2,3%.

"É possível que uma parte da explicação esteja no comportamento das exportações no final do ano, devido à greve dos estivadores no Porto de Setúbal que teve um impacto nos meses de novembro e dezembro" de 2018, afirmou o governante em conferência de imprensa em Lisboa.

Segundo a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE), o PIB português aumentou 2,1% em 2018, menos 0,7 pontos percentuais do que o observado no ano anterior.