Actualidade

Um homem ficou hoje ferido com muita gravidade, após ter sido atropelado pelo metro junto à estação do Mercado, em Matosinhos, pelas 11:00, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

"Trata-se de um ferido muito grave. Foi atropelado pelo metro na estação do Mercado. Ainda está no local", descreveu a mesma fonte do CDOS.

Fonte da Metro do Porto disse à Lusa que o homem foi atropelado por uma composição que seguia no sentido Mercado - Senhor de Matosinhos, acrescentando que a circulação do metro está cortada naquela zona em ambos os sentidos, pelo que o início e términus daquela linha está a feito na estação da Câmara de Matosinhos.