Actualidade

Os hóspedes na hotelaria em Portugal aumentaram 1,7% em 2018 face a 2017, para 21 milhões, enquanto as dormidas se mantiveram nos 57,6 milhões e os proveitos atingiram 3.602 milhões de euros, divulgou hoje o INE.

Segundo os dados da "Atividade Turística" do Instituto Nacional de Estatística (INE), a evolução dos hóspedes no ano passado foi impulsionada pelos residentes em Portugal, que aumentaram 3,9%, enquanto os hóspedes residentes no estrangeiro se ficaram por uma subida de 0,4%.

Nas dormidas, as relativas aos residentes em Portugal progrediram 5,0% e as dos residentes no estrangeiro recuaram 2,0%.