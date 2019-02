Actualidade

O mecanismo de escrutínio sobre investimento direto estrangeiro na União Europeia (UE), hoje aprovado pelo Parlamento Europeu, é "uma excelente base" para que aqueles que estão alerta para a defesa dos interesses europeus possam agir, considerou Ana Gomes.

Em declarações à Agência Lusa, a eurodeputada socialista, uma das mais ativas na sensibilização para os perigos inerentes aos investimentos estrangeiros em setores estratégicos da economia europeia, defendeu que o regulamento hoje aprovado em sessão plenária em Estrasburgo é sinal "de uma mudança de perceção" por parte das instituições europeias, nomeadamente da Comissão, relativamente a esta problemática.

"Gostaria que o mecanismo fosse ainda mais forte, mas, de qualquer maneira, acho que é uma excelente base para que todos aqueles que estamos alerta, quer do ponto de vista de segurança estratégica da Europa, quer do ponto de vista dos direitos humanos ou da defesa dos interesses da autonomia estratégica da Europa do ponto de vista económico, tenhamos um enquadramento que nos permite agir", evidenciou.