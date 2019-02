Actualidade

O Ministério Público pediu hoje num tribunal do Porto a condenação dos seis alegados responsáveis pela deposição de resíduos perigosos em São Pedro da Cova (Gondomar) nos anos de 2001 e 2002, mas sem propor uma pena concreta.

Durante as alegações finais do processo, no Tribunal Criminal de São João Novo, no Porto, o procurador Carlos Teixeira considerou ter ficado provado que os arguidos cometeram efetivamente um crime doloso de poluição com perigo comum, por que estão acusados e pronunciados.

"Condenando os arguidos em conformidade, o tribunal fará justiça", disse Carlos Teixeira.