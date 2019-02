Actualidade

A saída do treinador José Mourinho, despedido em dezembro, custou ao Manchester United 19,6 milhões de libras (cerca de 22,2 milhões de euros), informou hoje o clube da Liga inglesa de futebol, nas contas trimestrais.

"Custos excecionais para o trimestre foram de 19,6 milhões de libras, referentes à indemnização do antigo treinador e da restante equipa técnica, devido à saída do cargo", refere a nota do clube inglês.

O técnico português foi despedido em 18 de dezembro, dois dias depois de os 'red devils' serem derrotados em Anfield Road pelo Liverpool, por 3-1, em jogo da 17.ª jornada da Liga inglesa de futebol.