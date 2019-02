Actualidade

O presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, reconheceu hoje que a transportadora aérea SATA vive uma situação financeira "muito delicada", manifestando o desejo de que a companhia garanta um permanente "melhor serviço" às comunidades açorianas.

O governante, em visita oficial à Califórnia, deu hoje uma aula sobre o que são os Açores no século XXI e, num segmento posterior, de perguntas e respostas, foi questionado sobre as rotas da SATA para aquele estado norte-americano e as dificuldades de açorianos e lusodescendentes chegarem aos Açores, nomeadamente à ilha Terceira.

"Há uma diferença entre as possibilidades, a disponibilidade e o que pode ser feito. Não vou entrar em detalhes, mas acredite que se a questão fosse política, a SATA voaria de Fresno, Tulare" e de outras localidades californianas, asseverou Vasco Cordeiro.