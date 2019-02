Actualidade

Uma extensa programação dedicada ao Canadá, uma exposição sobre os estúdios Aardman, outra sobre Abi Feijó e Regina Pessoa, e mais de 500 filmes selecionados fazem, em março, o 18.º Festival de Animação de Lisboa, conhecido como Monstra.

O programa deste ano foi hoje apresentado na Cinemateca Portuguesa, em Lisboa, com os programadores Fernando Galrito e Miguel Pires de Matos a desvendarem uma das apostas para a atual edição: O Canadá é o país em destaque, o que significa uma programação com mais de 150 filmes, quatro exposições e mais de uma dezena de convidados, entre os quais a dupla Amanda Forbis e Wndy Tilby e a realizadora Caroline Leaf.

A escolha do Canadá segue à boleia dos 105 anos do nascimento de Norman McLaren, nome histórico do cinema de animação, e dos 80 anos do National Film Board of Canada, um instituto público que financia e produz cinema de animação.