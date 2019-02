Actualidade

O presidente da Câmara do Seixal, Joaquim Pires (CDU), defendeu hoje que o Estado "tem de agir" sobre a Siderurgia Nacional, devido à alegada poluição e elevados níveis de ruído causados pela atividade industrial.

"Nestas últimas semanas houve excedências de forma até bastante acentuada daquilo que são os valores limite de emissão e algo tem de ser feito. Face à inércia dos vários organismos do Estado, a câmara municipal resolveu avançar com quatro estudos. Um está concluído - é o estudo do ruído, que mostrou claramente que em setembro de 2018 a Siderurgia ultrapassa os limites legais de ruído, portanto o Estado tem de agir sobre a SN - Seixal", defendeu o presidente do município.

Uma comissão parlamentar de ambiente visita, na sexta-feira, as instalações da Siderurgia Nacional, detida pelo grupo espanhol Megasa, e Joaquim Pires espera que o Governo olhe para a questão da poluição como "algo em que tem de intervir".