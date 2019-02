Actualidade

A Universidade de Coimbra (UC) inaugurou hoje o novo centro de processamento de dados, um 'data center' que alberga o supercomputador da instituição, que tem uma capacidade de processamento equivalente a dois mil computadores pessoais.

O Navigator, o supercomputador do Laboratório de Computação Avançada da UC, já estava na universidade há cerca de quatro anos, mas só agora, com o novo 'data center', poderá ser usado na sua plenitude, explicou aos jornalistas o coordenador do laboratório, Pedro Vieira Alberto, durante a inauguração do espaço.

As obras para o centro de processamento de dados duraram quase cinco anos e consistiram em modernizar o espaço, aumentar a sua potência e área, bem como as condições de segurança, climatização e capacidade de armazenamento, num investimento de 2,2 milhões de euros, com o apoio de fundos europeus e da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT).