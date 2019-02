Governo

O líder parlamentar do PS recusou-se hoje a fazer qualquer comentário sobre a alegada remodelação em curso no Governo e que terá sido originada pela candidatura do ministro Pedro Marques nas próximas eleições europeias.

No final da reunião da bancada socialista, Carlos César foi questionado sobre eventuais mudanças esperadas no executivo de António Costa em resultado de o atual titular da pasta do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, ser anunciado no sábado como cabeça de lista do PS nas próximas eleições europeias.

O presidente do Grupo Parlamentar do PS foi ainda interrogado se aceita que, na próxima segunda-feira, tomem posso novos ministros - isto, quando o país está a poucos meses de eleições legislativas.