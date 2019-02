Actualidade

O Ministério da Cultura indicou hoje à agência Lusa que a exposição de obras de arte provenientes das reservas dos museus nacionais, em museus regionais e locais, faz parte do Plano de Valorização do Interior criado pelo Governo.

A indicação surgiu na sequência de um contacto da Lusa com o gabinete da ministra da Cultura, Graça Fonseca, sobre as declarações proferidas pelo ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, na quarta-feira, no parlamento, sobre a criação de um polo do Museu Nacional de Arte Contemporânea numa cidade do interior do país.

Numa resposta enviada por correio eletrónico, elaborada pelos gabinetes da ministra da Cultura e do ministro Adjunto e da Economia, as declarações proferidas no parlamento são enquadradas no Plano de Valorização do Interior, "anunciado, divulgado e consultável online desde julho de 2018".