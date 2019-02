Actualidade

A presidente do CDS-PP reuniu-se hoje com uma delegação de sindicatos de professores e apoiou a sua reivindicação de negociar rapidamente com o Governo a recuperação do tempo de serviço este período.

Depois do encontro com representantes de dez sindicatos, incluindo o presidente da Federação Nacional dos Professores (Fenprof), Mário Nogueira, no parlamento, Assunção Cristas afirmou que, do que ouviu, "há margem e vontade para negociar e para procurar estreitar posições em alguns pontos".

E acusou o Governo do PS de estar "a incumprir" a lei do Orçamento do Estado (OE) de 2019, que tem uma norma para o executivo negociar com os sindicatos o tempo e o modo de contagem do tempo em que os professores tiveram as suas carreiras congeladas.