Actualidade

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) decretou na quarta-feira o encerramento de sete salas na Escola Secundária de Cascais devido à presença de materiais contendo amianto, afirmou hoje à agência Lusa fonte do município.

De acordo com o vereador da Educação da Câmara Municipal de Cascais, Frederico Pinho de Almeida, o município recebeu na quarta-feira a ordem para o encerramento de "cinco salas de aula, a sala de diretores e outra sala".

Segundo o responsável, não houve necessidade de encaminhar os alunos para outras escolas, "continuando a decorrer as aulas noutras salas da escola".