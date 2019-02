Actualidade

A obra "Monstruosamente inconformado", de Hugo Guerreiro, é a vencedora da terceira edição do Prémio Paula Rego, ao qual concorreram 34 obras de alunos da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa (FBAUL), foi hoje anunciado, em Cascais.

O vencedor do galardão, realizado em parceria com a FBAUL, foi anunciado numa cerimónia na Casa das Histórias Paula Rego, com a presença do filho da artista, o realizador Nick Willing.

"Monstruosamente inconformado" é uma obra em carvão sobre papel, com dimensões de 98 por 63,5 centímetros, representando uma enorme figura negra com traços humanos, de boca muito aberta e olhos fechados.