Actualidade

O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou hoje que o Governo não se preparou para um ciclo mais baixo do crescimento económico e, por esse motivo, o país está menos preparado para o enfrentar.

"Não se preparou [para um ciclo mais baixo]. O que o Governo fez foi distribuir, não foi investir e é evidente que quando entrámos num ciclo mais baixo estamos menos preparados para o enfrentar e, necessariamente, haverá mais sofrimento do que aquele que deveria haver se tivéssemos tido um Governo que aproveitasse o ciclo alto da economia para preparar melhor a nossa economia e torna-la mais competitiva", disse Rui Rio.

O líder dos sociais-democratas falava aos jornalistas após uma visita ao Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (I3S), no Porto, na companhia do candidato do PPE à Comissão Europeia, Mafred Weber.